تطوير عقار يميز الخلايا السرطانية كعلامة تقول لجهاز المناعة: "التهمني"!

طور العلماء عقارا يتغلب على بعض الحواجز التي تضعها الخلايا السرطانية للتهرب من جهاز المناعة البشري، بمساعدة الأخير على تمييز الخلايا المصابة لتدميرها.

ويعمل العقار الجديد، الذي طوره فريق من العلماء من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF)، على سحب نسخة متحولة من بروتين "كيراس" (KRAS) إلى سطح الخلايا السرطانية، حيث يعمل مركب عقار "كيراس" كعلامة قائلة: "التهمني".

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وبعد ذلك، يمكن للعلاج المناعي أن يقنع الجهاز المناعي بالقضاء الفعال على جميع الخلايا التي تحمل هذه العلامة.

وقال الكيميائي في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، الدكتور كيفان شوكات، والباحث في معهد هوارد هيوز الطبي: "إن الجهاز المناعي لديه بالفعل القدرة على التعرف على جين كيراس المتحور، لكنه عادة لا يجده بشكل جيد. وعندما نضع هذه العلامة على البروتين، يصبح الأمر أسهل بكثير لجهاز المناعة".

ويمكن العثور على الطفرات في جين "كيراس" في ما يصل إلى 25% من جميع الأورام لدى البشر. ما يجعلها واحدة من الطفرات الجينية الأكثر شيوعا في السرطان.

وتكمن المشكلة في أن بروتين "كيراس" كان تقليديا صعب المعالجة لأسباب عدة، بما في ذلك، على سبيل المثال، سطحه - فهو "أملس" للغاية بالنسبة لجزيئات الدواء للتشبث به.

وفي الدراسة الجديدة، كان العلماء يبحثون عن طريقة لاستهداف السمات الأخرى غير الملائمة لبروتين "كيراس"، حيث أنه عند تحوره، يبدو وكأنه نسخة صحية ويعمل داخل الخلايا بدلا من السطح، ما يجعل من الصعب على الجهاز المناعي التعرف على الطفرات.

ووجد الفريق أن عقارا يسمى ARS1620 يمكن أن يساعد في معالجة هاتين المشكلتين، حيث يرتبط الجزيء جيدا ببروتينات "كيراس" المتحورة، ولا يمنع هذا البروتين من التأثير على نمو الورم فحسب، بل يسحب البروتين أيضا إلى سطح الخلية. وهناك، يتحد البروتين والدواء معا ويرسلان إشارة تحث جهاز المناعة على الهجوم.

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وقال الدكتور تشارلز كريك، المؤلف الرئيسي للدراسة، وأستاذ الكيمياء الصيدلانية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "من المثير أن يكون لديك استراتيجية جديدة تستفيد من جهاز المناعة ما يمكننا من دمجها مع أدوية كيراس المستهدفة".

ولسنوات عديدة، كان "كيراس"، على الرغم من انتشاره في السرطانات، يعد غير قابل للعلاج. وتعمل النسخة المتحورة من البروتين، التي تدفع نمو الخلايا السرطانية، داخل الخلايا، وغالبا ما يكون لها تغيير صغير واحد يميزها عن جين "كيراس" الطبيعي، ولم يكن لديها بقعة واضحة في بنيتها تسمح للدواء بالارتباط بها.

ولكن على مدى العقود الأخيرة، أجرى شوكات تحليلات مفصلة للبروتين واكتشف جيبا مخفيا في "كيراس" المتحور يمكن لأي دواء أن يمنعه. وساهم عمله في تطويره والموافقة على عقار sotorasib.

ومع ذلك، فإن sotorasib لا يساعد جميع المرضى الذين يعانون من طفرات "كيراس"، كما أن بعض الأورام التي تتقلص تصبح مقاومة وتبدأ في النمو مرة أخرى.

وتساءل شوكات وكريك وزملاؤهما عما إذا كانت هناك طريقة أخرى لاستهداف "كيراس".

ومن خلال العمل الجديد، أظهر الفريق أنه عندما يرتبط عقار ARS1620 بـ "كيراس" المتحور، فإنه لا يمنع "كيراس" فقط من التأثير على نمو الورم، بل إنه يقنع الخلية بالتعرف على مركب ARS1620-KRAS كجزيء غريب.

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وأظهر العلماء من خلال دراسات أجريت على كل من البروتينات المعزولة والخلايا البشرية أن أكثر الأجسام المضادة الواعدة التي تم تحديدها خلال الدراسة يمكن أن ترتبط بإحكام بالعقار ARS1620 بالإضافة إلى مركب ARS1620-KRAS.

وبعد ذلك، صممت المجموعة علاجا مناعيا حول هذا الجسم المضاد، ما أدى إلى حث الخلايا التائية في الجهاز المناعي على التعرف على علامة "كيراس" والخلايا المستهدفة للتدمير. ووجدوا أن العلاج المناعي الجديد يمكن أن يقتل الخلايا السرطانية التي تحتوي على طفرات "كيراس" وتم علاجها بـ ARS1620، بما فيها تلك التي طورت بالفعل مقاومة لـARS1620.

ويقول شوكات: "ما أظهرناه هنا هو دليل على مبدأ أن الخلية المقاومة للعقاقير الحالية يمكن أن تقتل من خلال استراتيجيتنا".

وهناك حاجة إلى مزيد من العمل على الحيوانات والبشر قبل أن يبدأ استخدام العلاج سريريا.

المصدر: ميديكال إكسبريس