الولايات المتحدة تختبر سفينة نقل عسكرية سريعة ذاتية التوجيه

أعلن موقع Naval New أن الولايات المتحدة أجرت اختبارات ناجحة على سفينة نقل عسكرية تعمل بأنظمة التوجيه الذاتي.

وجاء في منشور على الموقع "أكملت سفينة النقل العسكري الأمريكية ذاتية التوجيه Apalachicola مرحلة أخرى من الاختبارات البحرية قبل تسليمها لسلاح البحرية الأمريكي".

ومن جهتها أشارت شركة Austal USA المصنعة للسفينة إلى أن السفينة قطعت خلال رحلتها مسافة كبيرة من موبيل في ولاية ألاباما إلى ميامي في ولاية فلوريدا، وخلال الرحلة تم تفعيل منظومات التوجيه الذاتي للسفينة ما مكنها من الإبحار بين السفن والزوارق المدنية الصغيرة، وجرى تفعيل هذا النظام لفترة 85% تقريبا من مدة الرحلة التي استغرقت عدة أيام.

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وحصلت هذه السفينة على هيكل مصمم على هيئة كاتامارن، يمكنه نقل حمولات وآليات عسكرية تصل أوزانها إلى 600 طن، كما يمكن لهذه السفينة قطع 1200 ميل بحري في كل مهمة، والحركة بسرعة 35 عقدة بحرية.

وجهزت أيضا بخزانات لنقل الوقود، ومنصات لحمل المروحيات العسكرية والبحرية، وأماكن لنقل 312 عسكريا، كما يساعد تصميمها على تسليحها بأربع مدافع M2 من عيار 12.7 ملم.

المصدر: سلاح روسيا