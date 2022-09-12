تايلاند قد تجهّز جيشها بعربات تستخدمها القوات الخاصة الروسية

أعلن مدير شركة "ATCD" التايلاندية، فلاديمير لوكيانوف أن تايلاند قد تجهّز جيشها بعربات Chaborz التكتيكية التي تستخدمها القوات الخاصة الروسية.

وفي مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية قال لوكيانوف: "عربات Chaborz M-3 Chaborz M-6 شاركت في مناقصة سابقة للقوات البرية التايلاندية قبل عامين، وربحت في منافسة عربات من عدة دول مثل العربات الإسرائيلية والكندية، أقوى منافس للعربات الروسية كانت عربات Polaris الكندية".

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وأضاف "بعد المناقصة، وبسبب ظروف انتشار جائحة كورونا، وبسبب القيود المفروضة توقفت عملية تسليم هذه العربات لتايلاند، لكن العمل على توريد المركبات استؤنف مؤخرا".

وأوضح لوكيانوف أن "عربات Chaborz M-3 التكتيكية الخفيفة عرضت أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر الجاري في المعرض الدولي للدفاع والأمن في بانكوك، وأثارت اهتماما كبيرا بين المتخصصين وممثلي القوات المسلحة من عدة دول منها دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

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وكانت روسيا قد كشفت عن عربة Chaborz M-3 لأول مرة في منتدى "الجيش-2017"، وأشير حينها إلى أن المركبة يمكن نقلها بواسطة مروحيات "مي-8" أو"مي – 26"، كما يمكن لهذه العربة قل 450 كيلوغراما من الحمولة و3 أفراد من طاقمها، ويمكن تسليحها برشاش من عيار 7.62 ملم وقاذف القنابل الأوتوماتيكي "آغي إس–17" أو "آغي إس–30" عيار 30 ملم.

المصدر: سلاح روسيا