الجيشان الألماني والفرنسي يكشفان عن نموذج تجريبي منافس لدبابة " أرماتا" الروسية

تقوم شركتا Nexter وKMW الألمانية والفرنسية بتصميم دبابة EMBT الواعدة لتشكل في المستقبل أساسا للجيوش الأوروبية.

وقد تم الكشف عن نموذج تجريبي للدبابة في معرض Eurosatory 2022 في باريس.

مع ذلك فإن بدء إنتاج الدبابة على دفعات لا يخطط له إلا في منتصف العقد المقبل.

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ولا يستبعد الخبراء أن تُدخل تعديلات جدية في هذا المشروع بعد مرور تلك الفترة الزمنية الطويلة، ما سيؤدي إلى تغيير ملامح الدبابة وتكنولوجياتها.

وقد وضع المصممون في أساس الدبابة الواعدة منصة دبابة "ليوبارد – 2" الألمانية المزوّدة بمحرك أقوى ينتج قوة 1500 حصان وبرج غير مأهول ذي ارتفاع منخفض.

وقال مصممو الدبابة إن مدفع عيار 120 ملم مع نظام التعمير الأوتوماتيكي سيكون سلاحا رئيسا للدبابة، وفي حوزته 22 قذيفة. كما ستزوّد الدبابة برشاشيْن: أحدهما بعيار 12.7 ملم، وثانيهما مزدوج مع مدفع بعيار 7.62 ملم. أما طاقمها فلن يقل عن 4 أفراد.

وتزوّد الدبابة ألأوروبية – شأنها شأن "أرماتا " الروسية، ببرج غير مأهول متحكم فيه عن بعد مع مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم ، وفي حوزته 150 قذيفة. وتسير الدبابة على الطريق المعبّدة بسرعة 60 كلم/ساعة إلى مسافة 460 كلم بالتزود بالوقود لمرة واحدة، وتزن الدبابة 61500.

يذكر أن الكثيرين يصفون EMBT بأنها دبابة منافسة لـ" تي – 14" (أرماتا) الروسية، لكن الأخيرة تعد جاهزة تقريبا للإنتاج الصناعي. مع ذلك فإن مستقبل الدبابة الألمانية الفرنسية غامض إلى حد الآن.

المصدر: روسكايا غازيتا