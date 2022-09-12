خبير يكشف اعتماد المجمع الصناعي الأمريكي على الصين

أعلن وي دونسيونغ، الخبير العسكري الصيني، أن المجمع العسكري الأمريكي يعتمد على مواد خام صينية، ومن الصعب إيجاد بديل لها.

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ويشير الخبير في حديث لصحيفة Global Times، إلى أن الصناعات العسكرية الأمريكية تعتمد على المعادن الأرضية النادرة ( سبعة عشر عنصرا كيميائيا في الجدول الدوري) التي تستوردها من الصين، ومن الصعب إيجاد مصدر جديد بديل لها.

ويقول الخبير، "تمتلك الصين خطا متكاملا لاستكشاف العناصر الأرضية النادرة واستخراجها ومعالجتها واستخدامها على نطاق واسع. لذلك سيكون من الصعب في الوقت الحاضر على الولايات المتحدة استبدال المعادن الأرضية النادرة التي تنتجها الصين، التي تستخدمها في المعدات العالية التقنية".

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ويضيف، وحتى إذا تمكنت الولايات المتحدة من إيجاد البديل وبشروط مماثلة، فإنه سوف يؤثر في توريد طائرات F-35 وبالتالي على القدرات القتالية للولايات المتحدة وحلفائها.

ويذكر أن قناة CNN أعلنت في وقت سابق عن تعليق تسليم طائرات F-35 بسبب استخدام سبيكة من إنتاج الصين.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 80 بالمئة من احتياجات الولايات المتحدة من المعادن الأرضية النادرة خلال أعوام 2016-2019 كانت من الصين.

المصدر: نوفوستي