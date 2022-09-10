روسيا تطور رادارات جديدة للطائرات المدنية

أعلنت شركة Navigator الروسية عن تطويرها لرادارات جديدة للطائرات المدنية للاستغناء عن الرادارات الأجنبية المستخدمة حاليا في البلاد.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي للشركة، سيرغي بابوف :"يعمل المختصون في شركتنا على تطوير رادارات وهوائيات AS-005 الجديدة التي ستحل محل هوائيات AT-1675 الأجنبية الصنع المستخدمة حاليا في الطائرات المدنية الروسية، يجري حاليا الانتهاء من اختبار هذه الهوائيات، ومن المتوقع أن ندخل مرحلة الإنتاج التسلسلي لها عام 2023".

وأضاف " في السابق تم تجهيز العديد من الطائرات المدنية في روسيا بهوائيات مستوردة من نوع AT-1675، لكن الموردين الأجانب أوقفوا شحنات هوائياتهم لنا بسبب العقوبات، لذا اتخذنا زمام المبادرة لتطوير خط من هوائيات جديدة قادرة على الاتصال بالأقمار الصناعية، سنبدأ تسليم هذه الهوائيات لشركات الطيران المدني في روسيا اعتبارا من العام القادم".

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وأشار بابوف إلى أن هوائيات AS-005 تشبه من حيث الوزن والحجم هوائيات AT-1675، لكنها تتفوق عليها من حيث بعض المواصفات، فضلا عن أنها توفر اتصالا موثوقا مع منظومتي GLONASS و GPS الملاحيتين".

ونوه مدير شركة Navigator بأن شركته تعمل على مشاريع واعدة لتطوير هوائيات جديدة ستستخدم أيضا في المروحيات وفي الطائرات من دون طيار.

المصدر: فيستي