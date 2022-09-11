إسبانيا تختار صواريخ جديدة لسلاح بحريتها

أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية الإسباني اختار صواريخ جديدة ليعزز بها قدرات سفنه القتالية.

وجاء في منشور على الموقع "اختار سلاح البحرية الإسباني صواريخ NSM (Naval Strike Missile) المطورة من قبل الشركة النرويجية Kongsberg Defense and Aerospace، لتحل محل صواريخ Harpoon القديمة المستعملة مع سفنه الحربية".

وأشارت مصادر للموقع إلى "اأن القرار اتخذ من قبل مجموعة عمل خاصة اختارت بين صواريخ من الجيل الرابع والخامس، و خلال الاختيار تم النظر في جوانب مختلفة مثل القدرات التشغيلية والقدرة على البقاء والتكلفة وتوافر الصيانة".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن صواريخ NSM ستستخدم مع فرقاطات F-100 التي سيتم تعديلها لصالح الجيش الإسباني، كما ستستخدم في تسليح فرقاطات F-110 الجديدة التي بدأ تصنيعها لصالح إسبانيا في أبريل العام الجاري، إذ يفترض أن تحل 5 فرقاطات جديدة محل سفن "سانتا ماريا" في سلاح البحرية بإسبانيا مع حلول عام 2030.

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وتنتمي صواريخ NSM للجيل الخامس من الصواريخ البحرية المتوسطة ، ويمكنها التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية على مسافات تصل إلى 185 كلم، ويمكن لهذه الصواريخ التحليق على ارتفاعات منخفضة، فضلا عن تصنيعها من مواد خاصة، ما يصعّب عملية اكتشافها من قبل الرادارات المعادية.

المصدر: سلاح روسيا