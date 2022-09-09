روسيا تطور قدراتها في إنتاج محركات الطيران المدني

أعلن محافظ مدينة بيرم الروسية، دميتري ماخونين، أن شركات إنتاج محركات الطائرات في المدينة ستحصل على دعم إضافي لتعزيز قدراتها الإنتاجية.

وخلال اجتماع لمجلس ريادة الأعمال ومناخ الاستثمار في إقليم بيرم قال مدير مصنع Mashinostroitel الروسي لصناعة الطيران، فلاديمير لوماييف: "تخطط مؤسستنا لتخصيص أكثر من ملياري روبل لتوسيع الإنتاج التسلسلي لمحركات PD-8 المخصصة للطائرات المدنية" ومكونات هذه المحركات".

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وأضاف " يهدف المشروع إلى توسيع إنتاج وحدات محركات PD-8 وعواكس نظام الدفع الموجودة فيها من أجل تطوير الطيران المدني، أعتقد أنه في الظروف الحالية لا يمكن إنكار الأهمية في تنفيذ مشروعنا. ستسمح لنا مرافق الإنتاج الجديدة بزيادة الإنتاج لنتمكن من صنع 44 وحدة دفع لهذه المحركات سنويا، وفي إطار هذا المشروع سنقوم ببناء ورشة جديدة بمساحة 20 ألف متر مربع وتجهيزها بمعدات متخصصة، هذا الأمر سيوفر نحو 143 وظيفة جديدة في المصنع بحلول عام 2024".

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وتعتبر محركات PD-8 الروسية من أحدث المحركات الواعدة التي ستحل في المستقبل القريب محل محركات SaM146 الأجنبية في طائرات SSJ100.

المصدر: سلاح روسيا