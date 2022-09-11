هولندا وبريطانيا تتعاونان لإنتاج سفن عسكرية متطورة

أعلن موقع Naval News أن شركات هولندية وبريطانية ستتعاون لإنتاج سفن حربية جديدة لصالح الجيش الألماني.

وجاء في منشور على الموقع "وقعت شركة بناء السفن الهولندية Damen Naval مع Rolls-Royce البريطانية عقدا للحصول على مجموعة من مولدات الديزل التي سيتم تركيبها في سفن F126 التي ستطور لصالح سلاح البحرية الألماني".

وتبعا للموقع فإن "كل فرقاطة من فرقاطات F126 ستجهز بأربع مولدات متغيرة السرعة من فئة MTU 4000، إذ تعتبر هذه المولدات من بين أكثر مولدات الطاقة الصديقة للبيئة التي أنتجتها Rolls-Royce للسفن، فضلا عن أن تصميم هذه المولدات يمكنها من العمل بكفاءة ممتازة مع السرعات المتغيرة، ويساهم في ترشيد استهلاك الوقود، ويقلل من الحاجة لصيانتها".

وأشار الموقع إلى أن Rolls-Royce كانت قد طورت سابقا العديد من المعدات للسفن التابعة لسلاح البحرية الألماني مثل فرقاطات F124 وF125، وكذلك طرادات K130.

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ولم تتم الموافقة على المظهر أو المواصفات النهائية لفرقاطات F126 الجديدة بعد، لكن متطلبات البحرية الألمانية تشير إلى أن كل سفينة من هذه السفن يجب أن تتمتع بمقدار إزاحة للمياه يعادل 9000 طن، وأن تكون بطول 155 م، ومجهزة بطاقم أساسي مكون من 110 أشخاص إضافة إلى قدرتها على نقل 70 شخصا إضافيا تبعا للمهمة التي ستؤديها.

المصدر: سلاح روسيا