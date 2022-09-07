روسيا تنتج كميات كبيرة من الهيدروجين تورّد إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي

وقّع مركز "خرونيتشيف" الفضائي الروسي مع شركة "روس آتوم" على هامش منتدى الشرق الاقتصادي مذكرة التفاهم بشأن تزويد مطار "فوستوتشني" الفضائي بالهيدروجين.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" يوري بوريسوف ورئيس شركة "روس آتوم" سيرغي ليخاتشوف.

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وأوضح ناطق باسم "روس كوسموس" أن الاتفاقية تقضي بإنشاء مصنع يُنتج الهيدروجين ويورّده إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي.

أما رئيس شركة "روس آتوم أوفرزس" يفغيني باكرمانوف فأعلن من جانبه أن مصنع الهيدروجين يتم إنشاؤه في جزيرة ساخالين ويتم توريده إلى مناطق ومرافق إنتاجية روسية أخرى، بما في ذلك مطار "فوستوتشني" الفضائي حيث سيستخدم في مشاريع تحقّقها مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

وقال ناطق باسم "روس كوسموس" إن الهيدروجين سيستخدم لتزويد وحدة التسريع في صواريخ "أنغارا" بالهيدروجين، الأمر الذي سيزيد من قدرتها.

المصدر: تاس