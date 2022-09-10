سلاح البحرية الكندي يتسلم ثالث كاسحة جليد عسكرية من الجيل الجديد

أعلن موقع Naval Today أن سلاح البحرية الكندي تسلم ثالث سفينة عسكرية كاسحة للجليد من فئة Harry DeWolf.

وجاء في منشور على الموقع "خلال احتفالية رسمية أجريت في حوض Irving Shipbuilding بهايفلاكس تم تسليم سلاح البحرية الكندي سفينة ماكس بيرنايز، وهي ثالث سفينة من فئة Harry DeWolf يتم تصنيعها لصالح الجيش الكندي".

وأضاف البيان "ستبقى السفينة في الحوض المذكور حاليا حتى تنتهي الاستعدادات لتأدية مهامها الأولى، وعام 2023 من المتوقع أن يتم نقلها نحو الساحل الغربي لكندا".

وكانت الحكومة الكندية قد وقّعت عام 2015 عقودا مع شركة Irving Shipbuilding للحصول على 6 سفن عسكرية جديدة كاسحة للجليد، وبلغت قيمة العقود حينها 3.5 مليار دولار كندي (نحو 2.92 مليار دولار أمريكي).

وتطور كندا سفن Harry Dewolf لتعمل كآليات لمهمات الدوريات ومهمات الإنقاذ في البحار، كما جهّزت هذه السفن بهياكل متينة تمكنها من الإبحار في المياه المغطاة بالجليد.

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ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 103.6 م، وعرضها 19 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 6615 طنا، كما يمكنها الإبحار لمسافة 6800 ميل بحري في كل مهمة، والعمل لـ 85 يوما دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود، فضلا عن أنها مسلحة برشاشات من عيار 25 ملم مضادة للأهداف الجوية، ورشاشات Browning M2 من عيار 12.7 ملم، ومنصة لحمل مروحيات CH-148 أوCH-146.

المصدر: سلاح روسيا