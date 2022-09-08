الولايات المتحدة تعمل على تطوير سفن "ذاتية القيادة"

أعلن موقع Naval Today أن الولايات المتحدة بدأت مشروعا لتصنيع جيل جديد من السفن المتطورة ذاتية القيادة.

وجاء في منشور على الموقع "دخلت شركتا Austal USA و Saildrone في شراكة استراتيجية لتطوير سفن متطورة ذاتية القيادة، ستتولى الأولى عملية تصنيع هياكل السفن، فيما ستقوم الشركة الثانية بتطوير تقنيات التوجيه الذاتي لهذه السفن".

وتبعا للموقع فإن الشركتين ترغبان بإنتاج سفن مسيرة ستستخدمها الولايات المتحدة وعدة دول أخرى لأغراض الاستطلاع البحري والدوريات الساحلية، كما سيكون بالإمكان استعمال تلك السفن للأعمال البحثية وأعمال البحث الهيدروغرافية، ويفترض أن يبدأ الإنتاج الصناعي هذه السفن في أكتوبر العام الجاري.

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ومن المفترض أن يصل طول كل سفينة من سفن Surveyor المذكورة إلى 20 مترا، وأن تجهّز بألواح للطاقة الشمسية، ووتشمل صاريا لتحريكها اعتمادا على الرياح، كما ستجهز بمجموعة متكاملة من الرادارات وأجهزة الاستشعار المتطورة المخصصة للأبحاث البحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Austal USA تعمل على تطوير العديد من سفن البحرية الأمريكية ومن بينها سفن LCS المخصصة لمهام الاستطلاع وحماية السواحل.

المصدر: سلاح روسيا