روسيا تختبر معدات جديدة لحاملات الطائرات الحربية

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء العسكريين في البلاد سيختبرون معدات واعدة لحاملات الطائرات الحربية.

وخلال اجتماع مع قيادات الإدارة العسكرية قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو: "سيكون بالإمكان اختبار منصات الإقلاع الكهرومغناطيسية الروسية الواعدة في مركز NITKA الأرضي المخصص لاختبارات الطيران البحري".

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وأضاف الوزير "موقع الاختبار هذا مخصص لاختبار الطائرات المحمولة على متن السفن ومعدات الطيران المحمولة، ويمكن فيه اختبار معدات الفرملة ومنصات الإقلاع الكهرومغناطيسية الخاصة بحاملات الطائرات.. اليوم نناقش تنفيذ هذا المشروع، سنناقش مسألة استخدام هذا الموقع لتدريب طواقم الطيران ومهندسي الطيران البحري على استخدام معدات الطيران الجديدة".

وتجدر الإشارة إلى أن حاملة الطائرات الروسية "الأدميرال كوزنيتسوف" غير مجهزة بمنصات إقلاع كهرومغناطيسية، بل تقل منها الطائرات عبر منصات منحنية تقليدية، ويتوقع بعض الخبراء أن تجهّز هذه السفينة بمنصات إقلاع كهرومغناطيسية أثناء أعمال الصيانة والتحديث التي تخضع لها حاليا.

المصدر: سلاح روسيا