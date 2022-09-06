المركز الأوروبي للبحوث النووية قد يعلق عمل مصادم الهادرون الكبير

أفادت مجلة The Wall Street Journal بوضع خطط خاصة بفصل بعض مسرّعات الجسيْمات في مصادم الهادرون الكبير في حال الارتفاع السريع للطلب على الطاقة الكهربائية في المنطقة.

يدرس المركز الأوروبي للبحوث النووية احتمالات تعليق عمل مصادم الهادرون الكبير إذا اقتضى الأمر ذلك.

أفادت بذلك الأحد 4 سبتمبر صحيفة The Wall Street Journal نقلا عن رئيس لجنة إدارة الطاقة في المركز سيرج كلودي.

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وبصورة خاصة تم وضع خطط لفصل بعض مسرعّات الجسيمات في مرحلة بلوغ الطلب على الطاقة الكهربائية في المنطقة ذروتها. ويدرس المركز كذلك إمكانية وقف مصادم الهادرون الكبير مؤقتا إذا اقتضى الأمر.

وقال سيرج كلودي: إننا قلقون بشأن استقرار شبكة الكهرباء ونبذل كل ما في وسعنا للحيلولة دون فصل الطاقة الكهربائية في منطقتنا، ويحاول المركز الحفاظ على جاهزية مصادم الهادرون تفاديا لفصله المفاجئ عن الكهرباء، مع العلم أن سعر المصادم الهادرون الكبير يبلغ 4.4 مليار دولار.

يذكر أن المركز الأوروبي للبحوث النووية يبحث مع شركة الكهرباء الفرنسية EDF التي تولت المسؤولية عن توفير الطاقة في مصادم الهادرون الكبير السيناريو الذي يقوم مشغّل الكهرباء بإنذار إدارة المصادم الهادرون عن ضرورة التخفيض من استهلاك الطاقة، الأمر الذي سيسمح بفصل يعض مسرعّات الجسيمات وتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 25%.

المصدر: تاس