الولايات المتحدة تدعم جيشها بفرقاطات قتالية من جيل جديد

أعلن موقع Naval News أن الولايات المتحدة بدأت بتصنيع جيل جديد من الفرقاطات لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع "بدأت شركة Fincantieri Marinette Marine الأمريكية لصناعة السفن التابعه لـ Fincantieri الإيطالية بتصنيع فرقاطة عسكرية من طراز Constellation لصالح جيش الولايات المتحدة، عملية الإنتاج بدأت في الـ 31 من أغسطس الماضي".

وأشار الموقع إلى أن فرقاطات Constellation ستكون نسخا معدلة عن فرقاطات FREMM الإيطالية، ستكون كل سفينة منها بطول 151 م، وعرض 19.7 م/ وستتمتع بمقدار إزاحة يعادل 7408 أطنان، وستجهز السفينة بمحطة طاقة مشتركة من نوع CODLAG تضم توربينين غازيين ومحركين كهربائيين و4 محركات ديزل.

إقرأ المزيد

ويمكن للسفن الجديدة نقل طاقم مكون من 200 شخص، والحركة بسرعة 26 عقدة بحرية، وقطع 6000 ميل بحري في كل مهما، فضلا عن تجهيزها برادارات متطورة ثلاثية الأبعاد، وقاذفات Mk.41 المصممة لإطلاق صواريخ SM-2 و RIM-162 ESSM، كما ستسلح برشاشات من عيار 12.7 ملم، وصواريخ RIM-116 المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ مضادة للأهداف البحرية.

المصدر: سلاح روسيا