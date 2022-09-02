روسيا تختبر مسيّرات تبحث عن الألغام جوا

شهدت مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك اختبارات المعدات الحديثة التي تُجريها قوات الهندسة العسكرية الروسية.

والمقصود بالأمر هو اختبار طائرة مسيّرة تتخصص في البحث عن ألغام وعبوات ناسفة وغيرها من المتفجرات جوا.

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واستخدم المهندسون العسكريون الروس في أجواء ماريوبول التي قامت بتلغيم أحيائها قوات النازيين من كتيبة "آزوف" استخدموا مسيّرة مزوّدة بمستشعرات بصرية وأجهزة رؤية ليلية تبحث جوا عن المتفجرات الخطيرة.

أما المسيّرة فتم تزويدها بوحدة الطاقة وفيها 6 محركات تضمن الوضع المستقر للطائرة في الجو أثناء تحليقها. وتسمح أجهزة الرصد التي تحملها المسيّرة بمراقبة مساحات واسعة من الأراضي من الجو، ما يسهّل إلى حد بعيد عمل المهندسين العسكريين.

وعلاوة على ذلك يتم اختبار الأحذية الخاصة بالمهندسين العسكريين. كما يتم فحص قدرتها على تحمل الموجة الصادمة الناجمة عن الانفجار.

المصدر: روسيسكايا غازيتا