البرازيل تدعم سلاح بحريتها بغواصة متطورة محلية الصنع

ذكر موقع Armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية في الجيش البرازيلي سيبدأ بتشغيل غواصة Riachuelo الحديثة قريبا.

وتبعا للموقع فإن بيان المديرية العامة لتطوير التكنولوجيا النووية في سلاح البحرية البرازيلي أعلن أن غواصة Riachuelo المطورة عن غواصات "سكوربيون" الفرنسية ستدخل الخدمة رسميا في سلاح البحرية في البلاد أوائل سبتمبر الجاري.

وأشار الموقع إلى أن الغواصة اجتازت جميع الاختبارات المطلوبة وتجارب الإرساء في البحر، وبات طاقمها جاهزا لتشغيلها لتقوم بحماية الشواطئ البرازيلية ولتعمل في مناطق جنوب المحيط الأطلسي.

بدأ تطوير هذه الغواصة في ديسمبر 2018، وكان من المفترض أن تسلّم للجيش البرازيلي في أكتوبر 2020 لكن خطط تسليمها تأجلت بسبب التداعيات التي سببها انتشار وباء كورونا.

ويبلغ طول هذه الغواصة 71.62 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1870 طنا، ويمكنها الغوص لعمق 300 م، والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، والعمل تحت الماء بمهمات تستمر لـ 45 يوما.

وتتسلح هذه الغواصة بـ 18 طوربيدا من عيار 533 ملم، فضلا عن صواريخ مضادة للغواصات والسفن الحربية.

المصدر: سلاح روسيا