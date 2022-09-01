دراسة: خلايا دماغية تمنحنا قدرات معرفية أعلى من الحيوانات مرتبطة أيضا بالاضطرابات العصبية!

حدد علماء خلية دماغية مناعية فريدة للبشر تمنحنا قدرات معرفية أعلى من الحيوانات الأخرى، لكنها تجعلنا أيضا عرضة للاضطرابات العصبية مثل الفصام والتوحد والصرع.

وقام فريق من علماء الأعصاب من جامعة ييل، بتحليل الخلايا الموجودة في قشرة الفص الجبهي الظهرية، وهي المنطقة المشاركة في وظائف التحكم التنفيذية، والتي يتم مشاركتها بين البشر والرئيسيات، وحصرها إلى خمسة فقط موجودة في دماغ الإنسان، بما في ذلك خلية مناعية تسمى الخلايا الدبقية الصغيرة.

وتساعد الخلايا الدبقية الصغيرة في الحفاظ على الدماغ بدلا من درء الأمراض، وتتضمن جينا غير موجود في الرئيسيات، مرتبطا بالأمراض العصبية والنفسية.

وصرح المعد الرئيسي نيناد سيستان، أنه يمكننا "رؤية قشرة الفص الجبهي الظهاري كمكون أساسي للهوية البشرية، لكننا ما زلنا لا نعرف ما الذي يجعل هذا فريدا في البشر ويميزنا عن الأنواع الرئيسية الأخرى".

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وتم تكليف قشرة الفص الجبهي الظهراني بالتبديل وإعادة تكوين مجموعة المهام، ومنع التداخل، وتخطيط التثبيط، والذاكرة العاملة.

وتوجد الخلايا الدبقية الصغيرة منذ التطور وحتى مرحلة البلوغ، لكن العلماء يشكون في أن لها آثارا على قابلية التعرض لبعض الاضطرابات النفسية عندما ينضج الأفراد خلال فترة المراهقة.

ووفقا للفريق، تشير الدراسات المقارنة إلى أن التطور البيولوجي العصبي البشري فريد من نوعه.

وعلى سبيل المثال، يختلف البشر عن الرئيسيات الأخرى في تمديد معدل نمو كتلة دماغ سريع يشبه الجنين إلى السنة الأولى بعد الولادة، وبالتالي تحقيق حجم كبير نسبيا لدماغ البالغين. ومع ذلك، فقد أرادوا العثور على أدلة لما يعطينا معرفة أعلى.

ودرس الفريق أكثر من 600000 نسخة من نواة مفردة من الإنسان البالغ والشمبانزي والمكاك والمارموسيت في قشرة الفص الجبهي الظهراني (dlPFC).

وقادهم ذلك إلى تحديد الخلايا التي تنفرد بها أي الأنواع. ونحن البشر نعيش في بيئة مختلفة تماما بأسلوب حياة فريد مقارنة بأنواع الرئيسيات الأخرى؛ والخلايا الدبقية، بما في ذلك الخلايا الدبقية الصغيرة، الحساسة للغاية لهذه الاختلافات.

وقد يمثل نوع الخلايا الدبقية الصغيرة الموجودة في دماغ الإنسان استجابة مناعية للبيئة.

وعندما حلل الفريق الخلايا الدبقية الصغيرة اكتشفوا أن وجود الجين FOXP2 والاختلافات فيه مرتبطة بعسر القراءة اللفظي، وهي حالة يعاني فيها المرضى من صعوبة في إنتاج اللغة أو الكلام.

وأظهرت دراسات أخرى أيضا أن FOXP2 مرتبط بأمراض نفسية عصبية أخرى، مثل التوحد والفصام والصرع.

ووجد سيستان وزملاؤه أن هذا الجين يعرض تعبيرا خاصا بالرئيسيات في مجموعة فرعية من الخلايا العصبية المثيرة والتعبير الخاص بالإنسان في الخلايا الدبقية الصغيرة.

المصدر: ديلي ميل