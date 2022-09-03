روسيا تختبر مدرعة للعمليات الخاصة

خضعت مدرعة К-4386-ЗА-СпН الحديثة التي يتوقع أن تستخدم لتنفيذ عمليات خاصة، لاختبارات في روسيا.

صرح بذلك، إيغور زاراخوفيتش، كبير المصممين في شركة "ريم ديبزل" المصنعة للمدرعة.

وأعاد المصمم إلى الأذهان أن مدرعة " К-4386 " كشف عنها لأول مرة في منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني الدولي.

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وأوضح الناطق باسم شركة "ريم ديبزل" الروسية مراد رزفانوف، أن المدرعة تم تصميمها على أساس مدرعة "تايفون – في دي في" المحمولة جوا التي يستخدمها أفراد سلاح المظليين. وهي مخصصة لتنفيذ عمليات خاصة.

في المدرعة قعر على شكل حرف V يحميها جيدا من الألغام.

وتم تزويدها برشاش ثقيل دوار عيار 12.7 ملم ومنظومة "كورنيت" للصواريخ المضادة للدبابات. كما تم تركيب مدفع هاون عيار 120 ملم في مؤخرة المدرعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا