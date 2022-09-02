إسبانيا.. اكتشاف "ستونهنج" جديد عمره 7.5 ألف عام

اكتشف علماء الآثار مجمعا قديما شبيها بـ "ستونهنج" في أرض بجنوب - غرب إسبانيا، خصصت لزراعة الأفوكادو.





ويشير موقع Live Science، إلى أن المجمع الصخري الذي اكتشفه علماء الآثار، عبارة عن صخور قائمة عموديا على غرار نصب "ستونهنج".

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وجاء في البيان المنشور، "تسمى مثل هذه الصخور الكبيرة المرصوفة عموديا في أوروبا "منهير"، التي تعود على الأرجح إلى الكلمة السلتية التي تعني "الحجر". يتكون هذا المجمع الصخري من عدة آلاف من الصخور، على أرض مساحتها حوالي 600 هكتار، تقع على قمة هضبة وجوانبها".

ويشير الباحثون، إلى أن بعض الصخور الكبيرة موضوعة بصورة منفصلة عن الصخور الأخرى، وصخور أخرى تشكل دوائر، وأخرى صفوفا مستقيمة. وبالإضافة إلى ذلك، يشكل عدد من الصخور مقابر يطلق عليها دولمينات وتسمى أيضا (مناطير)، وأشكال طقوسية أخرى، يتعين على الخبراء تحديد الغرض منها.

ووفقا لافتراضات علماء الآثار، قد تكون بعض الهياكل مخصصة لدفن الموتى، مع أنه لم يعثر في الموقع على رفات بشري. ولكن العلماء يعتقدون، أن العظام قد تحللت بسبب حموضة التربة العالية في الموقع.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"