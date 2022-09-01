ألمانيا تكشف عن سفينتها العسكرية الجديدة قريبا

أعلنت مجموعة German Naval Yard الألمانية أنها ستكشف عن سفينة Seaguard 96 العسكرية الواعدة خلال فعاليات معرض SMM 2022 الذي سيعقد في هامبورغ ما بين 6 و9 سبتمبر العام الجاري.

وجاء في مقال نشره موقع Naval Today "تم تصميم هذه السفينة من قبل خبراء تابعين لـ German Naval Yard، وبالتعاون مع فريق التصاميم الفرنسي الانبع لـ Constructions Mécaniques de Normandie".

وتبعا لممثلي سلاح البحرية الألماني فإن " Seaguard 96 ستكون فرقاطة عالية التقنية، قادرة على تأدية مهام مختلفة ومحموعة كاملة من العمليات البحرية، وستجهز بأحدث آليات التحكم القتالية مع رادار ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من أنظمة الأسلحة وأجهزة الاستشعار المصممة للدفاع الجوي".

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وسيحصل بدن هذه السفينة الخارجي على انحناءات ضيقة لتحسين قدرات الإبحار، كما صنع هيكلها العلوي بتصميم معياري مع صاري مدمج، وزودت هذه السفينة بمهبط للمروحيات وحظائر لحمل الطائرات في مؤخرة جسمها.

وستأتي السفينة بطول 96 م، وبعرض 13.5 م، وسيعادل مقدار إزاحتها للمياه 2000 طن، كما سيكون بإمكانها الحركة بسرعة 28 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 60 شخصا، وقطع 4000 ميل بحري في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا