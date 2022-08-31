تركيا تكشف تفاصيل عن غواصتها الحربية الواعدة

كشف حوض بناء السفن التركي Gölcük Naval Shipyard بعض التفاصيل عن مشروع غواصة MILDEN الجديدة التي يطورها لصالح جيش البلاد.

وجاء في مقال نشره موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية "على الرغم من مناقشة مشروع غواصة MILDEN الواعدة في العديد من وسائل الإعلام التركية من سنوات إلا أن المواصفات الرئيسية لهذه الغواصة بقيت مجهولة، وهذه أول مرة يكشف حوض Gölcük Naval Shipyard عن بعض المواصفات الرئيسية لها، هذا الحوض يعتبر الحوض الرئيسي لإنتاج وصيانة الغواصات التركية، بما فيها غواصات Reis المعدّلة عن غواصات Type-214TN الألمانية".

وأشار المقال إلى أن 28 شخصا من بين 23 مهندسا يعملون في الحوض المذكور حاليا على مشروع غواصة MILDEN الواعدة التي ستعمل بالديزل والكهرباء، وأن أول غواصة من هذا النوع ستكمل اختباراتها بحلول نهاية عام 2031.

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وتبعا للمعلومات التي سرّبها الخبراء في حوض "GNS" فإن الغواصة الجديدة صممت لتعمل بالديزل والكهرباء، وسيكون طول هيكلها أكثر من 80 م، وستتمتع بمقدار إزاحة للمياه يعادل 2700 طن، ومقارنة بالغواصات التركية الحالية ستكون الغواصة الجديدة قادرة على العمل لفترات أطول تحت الماء، كما ستجهز بأسلحة أثقل، وستكون قادرة على الغوص لأعماق أكبر أيضا.

المصدر: سلاح روسيا