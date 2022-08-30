طلاب تونسيون يبتكرون نظارات ذكية لتسهيل تواصل المكفوفين

ابتكر فريق من الطلبة والباحثين التونسيين نظارات ذكية مزودة بسماعة لاسلكية، لتسهيل تواصل المكفوفين مع محيطهم.

وقال الباحث التونسي وأستاذ التعليم العالي عبدالرزاق حشاني، إن "المشروع مميز هدفه تثمين المواد التي يدرسها الطالب طيلة ثلاث سنوات الأولى من التكوين الهندسي، من خلال التفكير في اختراع جهاز يتكون من سماعة لاسلكية مثبتة بالأذنين وكاميرا مثبتة بالنظارة، ما يمكن الكفيف من التواصل بسهولة مع محيطه".

وأكد أن "الغاية من المشروع هي تسهيل التواصل على المكفوف دون إثقال كاهله بحمل جهاز حاسوب، فكان التفكير في إيجاد جهاز جديد يقوم بتحديد الإشارات ويسمح بإرسال معطيات إضافية حول المحيط من خلال السماعات المثبتة بأذني المكفوف حتى يتمكن من اتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة".

وأشار إلى أن "هناك من عمل على نفس الموضوع لكن ليس بنفس المواصفات التي عمل بها فريق الطلاب الذي أشرف على تأطيره"، مشيرا إلى "وجود منافسة مع شركات كبرى لديها إمكانيات وموارد سخرتها للمبصرين، لكن نحن اليوم نتحدث عن نظارة لغير المبصرين".

المصدر: وكالات