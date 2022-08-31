بريطانيا تنوي الحصول على دفعات إضافية من فرقاطات Type-26 المتطورة

ذكرت صحيفة The Telegraph أن بريطانيا تسعى لتطوير دفعات جديدة من فرقاطات Type-26 من الجيل الجديد.

وتبعا للصحيفة فإن "وزارة الدفاع البريطانية دخلت مع شركة BAE Systems في المراحل النهائية للمفاوضات التي تهدف إلى تطوير 5 فرقاطات إضافية من نوع Type-26 غير تلك الثلاث التي بدأت الشركة بتطويرها سابقا".

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ومن جهته قال المتحدث باسم شركة BAE Systems: " نحن نعمل حاليًا على اقتراحنا الخاص لتطوير دفعة ثانية من فرقاطات Type-26، نخطط لبناء 5 سفن إضافية ليصل مجموعها إلى ثمانية".

وكانت BAE Systems قد وقعت عام 2017 عقودا بقيمة 3.7 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 4.3 مليار دولار) لبناء 3 فرقاطات عسكرية للجيش البريطاني من فئة Type-26 الجديدة.

يبلغ طول كل سفينة من سفن Type-26 الجديدة 150 مترا، وعرضها 21 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 8000 طن، كما يمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 26 عقدة بحرية، وقطع 7000 ميل بحري في كل مهمة.

وستحصل هذه السفن تبعا للتسريبات على صواريخ Sea Ceptor، وصواريخ "توماهوك" المجنحة، ومدافع من عيار 127 ملم، ورشاشات من عيار 20 و30 ملم، ومنصات لحمل المروحيات البحرية.

المصدر: سلاح روسيا