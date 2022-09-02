فترات الراحة المفاجئة في العمل تؤثر سلبا على دماغ كبار السن

اكتشف علماء الفيسيولوجيا العصبية الألمان، أن فترات الراحة المفاجئة أثناء العمل، تؤثر سلبا في عمل دماغ كبار السن وفي قدراتهم على التركيز ثانية على عملهم المنقطع.





وتشير مجلة Behavioural Brain Research، إلى أن علماء جامعة دورتموند التقنية الألمانية، درسوا حالة دماغ 25 شابا و23 مسنا من مواطني ألمانيا، بمساعدة أجهزة تخطيط الدماغ. وكان الباحثون في إطار هذه الدراسة يطلبون من المشتركين الإجابة عن مسائل حسابية متفاوتة التعقيد، وخلال ذلك كانوا يتعمدون إلهاهم بصورة دورية من أجل متابعة التغيرات الحاصلة في الجهاز العصبي بما فيها ألفا، بيتا، وتيتا، حيث تعكس المجموعة الأخيرة من الموجات مدى تركيز الشخص على حل المهمة الحالية، ومدى نشاطه في استرداد المعلومات من الذاكرة.

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ويعود اهتمام العلماء بهذه الموجات، إلى أن التحول المفاجئ إلى مهمة جديدة يجبر الدماغ على نقل المعلومات من الذاكرة العاملة إلى الذاكرة طويلة المدى، ويتطلب العودة إلى حل المسألة الأولى نقل المعلومات من الذاكرة طويلة الأمد إلى الذاكرة العاملة.

وقد أظهرت النتائج أن الانقطاعات المفاجئة في العمل، أثرت في نشاط دماغ الشباب وكبار السن. ولكن عند الشباب كانت هذه التغيرات تظهر خلال حل المسائل المعقدة، في حين ظهرت لدى كبار السن أثناء حل المسائل البسيطة أيضا.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه المعلومات زملاءهم على خلق ظروف عمل مثالية خاصة لكبار السن. وهذا مهم جدا، إذا أخذنا بالاعتبار أن البشر يشيخون بسرعة كما في البلدان المتطورة كذلك في العديد من البلدان النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية.

المصدر: tass