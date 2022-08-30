الأرجنتين.. العلماء يحددون أصل بقايا سفينة غامضة

تمكن العلماء من تحديد هوية بقايا سفينة غامضة عثر عليها عام 2004 بالقرب من سواحل الأرجنتين.



وتشير صحيفة Daily Mail، إلى أن الخبراء يعتقدون أنها بقايا سفينة "دلفين" (Dolphin)، التي كانت تستخدم لصيد الحيتان طولها حوالي 34 مترا وتزن 325 طنا، بنيت عام 1850 في ميناء وارن بولاية رود آيلاند.

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وتجدر الإشارة، إلى أن الأشجار التي تستخدم لبناء السفن كانت تقطع في الطقس البارد قبل سنة. ولكن في حالة "دولفين" يبدو أنها قطعت في نهاية عام 1949 -فبراير 1850.

وكانت هذه السفينة قد أبحرت للمرة الأخيرة في الثاني من اكتوبر عام 1858 . وقد كتب قبطانها رسالة إلى مالك السفينة، يعلمه فيها أنها ارتطمت بصخرة وتضررت جدا.

وبناء على القطع الأثرية الخاصة بتسييح الدهون، التي عثر عليها بالقرب من بقايا السفينة، توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أنها لصيد الحيتان. واستنادا إلى السجلات التاريخية وسجل التأمين، قد تكون سفينة Dolphin. لكن مثل هذه الأدلة لا تكفي لتحديد هويتها بصورة نهائية.

وقد تمكن العلماء من إثبات أنها تعود لسفينة Dolphin بمساعدة تحليل الخشب، حيث من خلال ذلك تمكنوا من تحديد مكان وتاريخ قطع الأشجار، حيث تطابقت النتائج مع تاريخ بناء السفينة, فمثلا أظهر تحليل حلقات نمو الأشجار، أن جذوع أشجار البلوط تعود لأشجار نمت عام 1679 وتشير الحلقات الخارجية إلى أنها قطعت عام 1849.

المصدر: نوفوستي