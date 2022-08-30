مدرعة "بي إم بي – 3" الروسية تتفوق على كافة ناقلات الجند الأوكرانية

تتفوق مدرعات "بي إم بي – 3" الروسية على ناقلات الأفراد المدرعة الأوكرانية كلها من حيث مواصفاتها وفاعليتها.

وقد استعرضت "بي إم بي – 3" قدرة نارية عالية ودقة أجهزة التصويب وقابلية جيدة للمناورة.

وتخضع تلك المدرعة الروسية دائما لعمليات التطوير والتحديث حيث تزوّد بأجهزة الحماية الدينامية والشبكات المقاومة للقذائف الجوفاء.

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أما وحدات الجيش الأوكراني فلا تزال تستخدم النماذج التي تم تصميمها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي أو نسخها التي أنتجتها بلدان معاهدة وارسو السابقة.

فيما يتعلق بناقلات الأفراد المستوردة فتعد غالبيتها نسخا من مدرعة М113 أمريكية الصنع، فضلا عن 30 مدرعة بريطانية قديمة من طراز FV103 Spartan.

وأرسلت إلى أوكرانيا أيضا 20 مدرعة من طراز М-80А من تصنيع يوغوسلافيا السابقة.

فيما يخص بـ"بي إم بي – 3" الروسية فيجري تحديثها باستمرار. وعلى سبيل المثال فإن منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني الدولي كشف عن أحدث نموذج روسي من ناقلات الأفراد المدرعة وهو مدرعة بي – 19" التي تم تجهيزها ببرج " إيبوخا" غير المأهول المزوّد بمدفع أوتوماتيكي عيار 57 ملم ورشاش 7.62 ملم، وكذلك الصواريخ الموجهة من طراز "كورنيت" أو "بولات".

المصدر: روسيسكايا غازيتا