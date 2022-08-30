الجيش الروسي يكشف عن مدفع هاون صامت

نشر المراسل العسكري، ألكسندر كوتس، على قناة "تليغرام" التابعة له مقطع فيديو أظهر عمل مدفع الهاون "غال" روسي الصنع عيار 82 ملم في ضواحي مدينة سيفيرسك بجمهورية دونيتسك.

وذلك لأول مرة عندما تنشر على شبكة الإنترنت مشاهد لاستخدام مدفع الهاون هذا في المعركة الحقيقية.

يذكر أن مبدأ عمل لغم 3ВО35Е الذي تم تصميمه خصيصا لهذا المدفع يقوم على انسداد غازات البارود في مؤخرة اللغم، ما يمنع ظهور لهب ودخان وموجة صادمة. أما الصوت الذي يطلقه اللغم فيمكن مقارنته بالتصفيق بيديك.

وبمقدور المدفع أن يُصيب الأهداف على مسافات تتراوح بين 100 متر و1200 متر. وإطلاق 15 لغما في ادقيقة الواحدة.

ويعتبر المدفع سلاحا صغير الحجم حيث يبلغ طوله 60 سنتيمترا، ووزنه 13 كيلوغراما. ويمكن نقله داخل حقيبة الظهر. ويمكن أن يستخدم المدفع من قبل القوات الخاصة لأغراض مكافحة الإرهاب ولتدمير كمائن العدو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا