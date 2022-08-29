إيلون ماسك: التخلي عن النفط والغاز لن يتم قبل عقود

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة أحد أهم التحديات التي تواجه الكوكب، وقد يستغرق عدة عقود.

وشدد على أن العالم يجب أن يستمر في استخراج النفط والغاز من أجل الحفاظ على الحضارة، مع الاستمرار في تطوير مصادر الطاقة المستدامة.

وقال ماسك خلال مؤتمر للطاقة في النرويج: "أعتقد أننا بحاجة إلى استخدام النفط والغاز على المدى القصير، وإلا فإن الحضارة ستنهار"، مضيفا أنه ليس من شياطين الوقود الأحفوري ويجب أن يكون لدينا مسار واضح لمستقبل الطاقة المستدامة".

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وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على النرويج مواصلة التنقيب عن النفط والغاز، قال ماسك: "أعتقد أن هناك ما يبرر بعض التنقيب الإضافي في هذا الوقت".

وأضاف: "من أكبر التحديات التي سيواجهها العالم على الإطلاق الانتقال إلى الطاقة المستدامة والاقتصاد المستدام، الأمر الذي سيستغرق عدة عقود حتى يكتمل".

وأشار إلى أن طاقة الرياح في بحر الشمال، وحزم البطاريات الثابتة، يمكن أن تصبح مصدرا رئيسيا للطاقة واعتبر أن ذلك "يمكن أن يوفر مصدرا قويا ومستداما للطاقة في الشتاء".

وفي مارس، دعا الملياردير أوروبا إلى العودة إلى الطاقة النووية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط والغاز من أجل تعويض النفوذ الروسي.

وعلى الرغم من دعوات ماسك، فمن المرجح أن تستغرق أوروبا سنوات لإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية، والتي تم إغلاقها تدريجيا في جميع أنحاء القارة لصالح التزامات الطاقة الخضراء.

المصدر: RT