العثور على مجموعة غير عادية من الخواتم الذهبية القديمة في مقبرة رومانية

اكتشف علماء الآثار في رومانيا مخبأ غير عادي من الخواتم الذهبية القديمة التي كانت ترتديها امرأة منذ 6500 عام في شعرها.

وتشتمل اللقية الموجودة في مقبرة من العصر النحاسي على 169 خاتما ذهبيا، و800 حبة عظمية، وسوار نحاسي مزخرف حلزوني اكتشفه فريق من متحف Ţării Crişurilor في أوراديا، رومانيا.

وقال مدير المتحف، غابرييل مويسا، إن المجوهرات وُضعت بجانب دفن امرأة "غنية للغاية"، حسبما أفاد موقع Agerpres الروماني.

وحدد علماء الآثار أن البقايا تخص امرأة بناء على حجم الهيكل العظمي وحقيقة أنه دُفن بدون أسلحة. وأشار الهيكل العظمي أيضا إلى أنها كانت طويلة وتتغذى جيدا، وأن الحالة الجيدة لأسنانها قدمت المزيد من الأدلة على أنها تتمتع بمكانة النخبة.

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ويعود تاريخ الاكتشافات إلى 6500 عام إلى العصر النحاسي.

ووصف كلين غيميتش، عالم الآثار الرئيسي في المشروع، الاكتشافات بأنها "استثنائية"، قائلا "مثل هذا الكنز لم يعد موجودا في وسط وشرق أوروبا"، وفقا لأخبار Artnet.

وتم إرسال العظام إلى المعامل في Marosvásárhely وهولندا لتأريخ الكربون واختبار الحمض النووي.

وقال مويسا: "نريد معرفة نوع الثقافة التي ينتمي إليها الفرد، وأيضا ما إذا كانت الحلقات مصنوعة من الذهب من أرخبيل ترانسيلفانيان".

وتمت أعمال التنقيب التي قام بها الفريق في الفترة من مارس إلى يونيو 2022.

وبالإضافة إلى الاكتشاف المذهل لمقبرة العصر النحاسي، عثرت أعمال التنقيب الأخرى على طول طريق سريع جديد قيد الإنشاء في رومانيا على بقايا من العصر الحجري الحديث، والعصر البرونزي، والإمبراطورية الرومانية، وفترة العصور الوسطى، وفقا لما جاء في منشور على "فيسبوك".

المصدر: لايف ساينس