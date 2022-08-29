كوريا الجنوبية تطور قوارب عسكرية اعتراضية عالية السرعة

أعلنت إدارة المشتريات الدفاعية في كوريا الجنوبية (DAPA) عن تطوير قوارب اعتراضية عسكرية عالية السرعة.

وتبعا لموقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية فإن "قوارب فانتوم الكورية الجنوبية الجديدة قادرة على الحركة بسرعة 60 عقدة بحرية، وسيبلغ وزن كل قارب من هذه القوارب 20 طنا، كما يمكنه قطع 300 ميل بحري في كل مهمة، وحمل طاقم مكون من 12 شخصا، ونقل حمولات تصل أوزانها إلى طنين.

ووفقا لممثلي (DAPA) فإن القوارب الجديدة تتمتع بقدرات عالية جدا على المناورة، وسرعة في الحركة بفضل هياكلها المصممة بشكل مميز والتي يدخل في تركيبها عناصر خفيفة وقوية مثل ألياف الكربون المدعمة بالفولاذ والألومينيوم وبعض المواد البلاستيكية الأخرى.

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وستتمكن هذه القوارب من تأدية مهام مختلفة بما فيها عمليات الدوريات وخفر السواحل، وعمليات الاستطلاع والإنقاذ، وعمليات نقل الفرق العسكرية الصغيرة.

وجهز كل قارب من هذه القوارب بثلاثة محركات يعادل عزم كل منها 1500 حصان، كما تم تسليحها برشاشات من عيار 7.62 ملم، ومدافع CIWS من عيار 30 ملم، وجهزت منصاتها أيضا لتكون قادرة على حمل قوارب سريعة صغيرة من نوع RIB.

المصدر: سلاح روسيا