الولايات المتحدة تحدّث بعض مدمراتها الحربية

أعلن موقع Naval News أن الولايات المتحدة تعمل على خطة لتحديث بعض مدمراتها الحربية التابعة لسلاح البحرية في الجيش.

وجاء في مقال نشره الموقع " حصل الفرع الأمريكي لشركة BAE Systems البريطانية على عقد بقيمة 107.7 مليون دولار من البحرية الأمريكية لإصلاح وتحديث المدمرة الصاروخية Ross من طرازArleigh Burke، العمل على تحديث هذه السفينة سيستمر لأكثر من 500 يوم، ومن المفترض أن تكون السفينة جاهزة عام 2024".

وأضاف المنشور "يتضمن العقد بنودا من شأنها أن ترفع قيمته إلى 13.8 مليون دولار، وأن يتم تصليح وتحديث السفينة في فرع BAE Systems بولاية فرجينيا الأمريكية".

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ومن المفترض أن تقوم BAE Systems بتحديث منظومة الطاقة الرئيسية للسفينة، وتجديد خزانات الوقود فيها، وتحديث حجراتها وأماكن الإقامة على متنها، وأن تؤهلها لتعمل لعشر سنوات إضافية في سلاح البحرية الأمريكي.

وتعتبر Ross المدمرة رقم 21 من فئة Arleigh Burke التي تم بناؤها لصالح الجيش الأمريكي، ولها القدرة على أداء مختلف المهام مثل المهام الدفاعية ومهمات حماية السواحل ومهام نقل الجنود والآليات العسكرية.

المصدر: سلاح روسيا