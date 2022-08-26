سحابة مذهلة شوهدت فوق جبل طارق.. فكيف تشكلت؟

تعد المناظر الطبيعية الفريدة في جبل طارق موقعا للنباتات والحيوانات المذهلة التي لا يمكن العثور عليها في مكان آخر في القارة الأوروبية.

وأيضا موطن سحابة ليفانتر النادرة، التي تنطلق من قمة الصخور المنفردة.

☁️ A timelapse video captured signature clouds created by the local easterly winds, known as ‘Levante,’ blowing through the Strait of Gibraltar pic.twitter.com/fYYenQmoOV — Reuters (@Reuters) August 26, 2022

ويُظهر مقطع الفيديو سحابة ليفانتر - سميت على اسم رياح الشرق التي تهب باتجاه الشرق عبر التضاريس المحلية - ويبدو أنها تتكون من الهواء الرقيق.

وفي الواقع، تشكيل السحابة ليس معجزة - إنه نتيجة ثانوية لرياح الشرق والمناظر الطبيعية المتطرفة.

ويتم دفع الهواء السطحي الرطب إلى الأعلى بسبب الارتفاع المفاجئ في التضاريس ويصعد إلى ارتفاع حيث تكون درجة الحرارة أكثر برودة من نقطة تكثف الهواء السطحي. وهذا يعني أن الهواء يصل إلى درجة التشبع وأن الرطوبة داخله تتكثف وتشكل سحابة.

ويقع مطار جبل طارق الدولي أمام مكان تشكل ليفانتر بانتظام، حيث تشهد طائرات الركاب والمروحيات التي تهبط على الأرض منظرا نادرا ومذهلا، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم.

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وبدأ البعض في شبه الجزيرة في رؤية أشكال الحيوانات في السحابة غير العادية، والتي لا يمكن أن تتشكل إلا عندما تهب رياح الشرق. ووفقا لجمعية الأرصاد الجوية الملكية في المملكة المتحدة، يمكن أن تهب الرياح في أي وقت من العام ولكنها أكثر شيوعا من يونيو حتى أكتوبر. وسحابة ليفانتر هي مجموعة فرعية خاصة من نوع أكثر شيوعا من السحب - السحب الأوروغرافية، وتعني التي تكونت بفعل تضاريس الأرض. وضمن هذا النوع من السحب الأوروغرافية، توجد عدة أنواع من السحب، وهي السحب البانرية والسحب العدسية.

ومن الأفضل تصنيف ليفانتر كنوع من سحابة البانر، وهي سحابة تتشكل من أعلى قمم الجبال الحادة المعزولة عندما تكون الرياح قوية. وتعد صخرة جبل طارق مكانا مثاليا لتشكيل هذه الغيوم، ولكن يمكن أيضا رؤية مثل هذه الغيوم على قمم مثل جبل إيفرست في جبال الهيمالايا وماترهورن في جبال الألب.

وتعد الغيوم العدسية أغرب ما في الطبيعة. وعلى شكل عدسة - أو طبق طائر - يمكن رصد هذه الغيوم النادرة بالقرب من الجبال نفسها أو فوقها، وفي هذه الحالة تُعرف باسم سحابة "الغطاء".

وتتكون الغيوم العدسية عندما يرتفع الهواء الرطب إلى أعلى قمة الجبل ويبرد إلى درجة التشبع، وعند هذه النقطة يتكثف في شكل سحابة. وعلى عكس غيوم البانر التي تتدفق عبر السماء، تكتسب السحابة العدسية شكلها الفريد عندما يغرق الهواء الرطب بعد تسلق الجبل ويجف، تاركا سحابة أصغر على شكل صحن. ويمكن لمصعد الأوروغرافية أيضا إنشاء مناخات فريدة من نوعها على الجبال وحولها. وعلى الجانب المواجه للريح من الجبال الكبيرة، حيث يتكثف الهواء الرطب المتصاعد إلى غيوم كثيفة، يمكن أن تتساقط الكثير من الأمطار والثلوج، ما يحافظ على الجانب المواجه للريح خصبا. ومع ذلك، فإن الهواء المتبقي الذي يجعله فوق الجبل باتجاه الجانب المواجه للريح يكون عندئذ بدون معظم رطوبته، تاركا الجانب المواجه للريح من الجبال مرتفعا وجافا للغاية.

وتميل المناخات الجافة إلى التكون على الجانب الليلي من الجبال، التي تستضيف مواقع جافة شهيرة مثل وادي الموت في كاليفورنيا وصحراء أتاكاما في تشيلي.

المصدر: واشنطن بوست