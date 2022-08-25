أول مدمرة أمريكية تزوّد بمنظومات HELIOS الليزرية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن مدمرة Preble البحرية حصلت على منظومات تسليح متطورة، وأصبحت أول مدمرة في جيش البلاد تجهز بمنظومات HELIOS الليزرية.

وأشارت شركة Lockheed Martin الأمريكية إلى "أن منظومة HELIOS الليزرية ركبت على السفينة المذكورة منذ بضعة أسابيع، وتأتي هذه المنظومة باستطاعة 60 كيلوواطا، كما جهزت السفينة أيضا بمنظومات فولكان الرشاشة الآلية من عيار 20 ملم، ومنظومات Phalanx CIWS المضادة للأهداف الجوية".

ومن جهته ذكر موقع Drive المتخصص بالشؤون العسكرية "أن منظومة HELIOS التي حصلت عليها السفينة قادرة على الرصد والتشويش على المعدات الإلكترونية المعادية، ومن المفترض أن تقوم Lockheed Martin بتثبيت هذه المنظومة على مدمرة أمريكية أخرى من فئة Arleigh Burke".

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وتعتبر "Preble" المدمرة رقم 38 من فئة Arleigh Burke التي جرى تطويرها لصالح سلاح البحرية الأمريكي، وأدخلت الخدمة بشكل رسمي في الجيش عام 2002، وعام 2019 وقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هذه السفينة ستكون أول مدمرة أمريكية تجهز بمنظومات HELIOS الليزرية، وكان من المتوقع أن تتم هذه العملية عام 2021 لكنها أجّلت لأسباب تقنية على الأغلب.

المصدر: سلاح روسيا