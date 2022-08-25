في سبيل الأمن الغذائي.. وجبة الديدان بطعم اللحم

قد تبدو فكرة تناول الديدان كوجبة بمثابة تحد غريب، لكنها قد تصبح حقيقة واقعة قريبا، حيث يزعم العلماء أنهم حولوا الحشرات إلى "نكهة شبيهة باللحوم".

وقام باحثون من جامعة Wonkwang بطهي الديدان الطحلبية بالسكر، وزعموا أن مذاقها مثل اللحوم الحقيقية.

ويأمل الفريق أن تساهم النتائج التي توصلوا إليها في التطوير التجاري للنكهات والتوابل الشبيهة باللحوم والمالحة، وستشجع المزيد من الناس على تجربة الحشرات الصالحة للأكل.

ومع توقع وصول عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، أوصت الأمم المتحدة بإنتاج حشرات على نطاق واسع لاستخدامها في الغذاء.

وأوضحت الأمم المتحدة في تقرير عام 2021، أن "الحشرات الصالحة للأكل يمكنها تنويع النظم الغذائية وتحسين سبل العيش والمساهمة في الأمن الغذائي والتغذوي ولها تأثير بيئي أقل مقارنة بمصادر البروتين الأخرى. وهذه الفوائد المحتملة إلى جانب الاهتمام المتزايد باستكشاف مصادر بديلة للأغذية المغذية والمستدامة بيئيا تحفز الإنتاج التجاري للحشرات كغذاء وعلف للحيوانات".

وفي حين أن الحشرات مغذية، لا تزال هناك وصمة عار في أجزاء كثيرة من العالم حول أكلها.

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وقال الدكتور هي تشو، كبير الباحثين في المشروع: "الحشرات مصدر غذاء مغذي وصحي يحتوي على كميات عالية من الأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن والألياف والبروتينات عالية الجودة، مثل تلك الموجودة في اللحوم".

وفي هذه الدراسة، شرع الفريق في استكشاف طرق لجعل الحشرات الصالحة للأكل - وخاصة الديدان الطحلبية - أكثر جاذبية للجماهير.

وللبدء، قام الباحثون بتحليل ملف نكهة الحشرات، ووجدوا أن اليرقات النيئة لها نكهات مثل التربة الرطبة والروبيان والذرة الحلوة.

وبعد ذلك، قام الفريق بتقييم كيفية تغير النكهات عند طهي الحشرات.

ووجدوا أن ديدان الوجبة المطبوخة على البخار طورت روائح أقوى شبيهة بالذرة الحلوة، في حين أن الأصناف المحمصة والمقلية تحتوي على روائح تشبه الروبيان والزيت المقلي.

وعلى أمل جعل طعم الديدان الطحلبية أكثر لحمية، قام الباحثون بتسخينها بالسكر، ما أدى إلى تفاعل Maillard - وهو تفاعل بين الأحماض الأمينية وتقليل السكريات التي تعطي الطعام البني نكهة مميزة.

ويحدث بين 140-165 درجة مئوية (280-330 درجة فهرنهايت) ويخلق مجموعة من الروائح والنكهات.

وفي حالة الديدان الطحلبية، وجد أن تفاعل Maillard ينتج 98 مركبا متطايرا.

وأخذ الباحثون عينات إلى مجموعة من المتطوعين لتحسين نسبة الديدان الطحلبية إلى السكريات، حتى تم إنتاج رائحة تشبه رائحة اللحم.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الديدان الطحلبية لإنتاج نكهات مرغوبة، وفقا للفريق.

وستساهم النتائج التي توصلوا إليها في التطوير التجاري للنكهات والتوابل الشبيهة باللحوم والمالحة وستشجع المزيد من الناس على تجربة الحشرات الصالحة للأكل.

ولمتابعة الدراسة، يخطط الفريق لتحسين عملية الطهي للوصول لنكهة تشبه اللحوم المصنوعة من الديدان الطحلبية.

المصدر: ديلي ميل