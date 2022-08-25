الولايات المتحدة تطور سفنا جديدة ذاتية القيادة

أعلن موقع Naval News أن الولايات المتحدة تعمل على مشروع تطوير سفن مميزة جديدة ذاتية القيادة.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع " تنتقل وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (DARPA) إلى المرحلة الثانية من برنامج (NOMARS)، الذي سيتم في إطاره تطوير سفن حديثة ذاتية القيادة يمكنها العمل في البحار وأداء المهام بموثوقية غير مسبوقة، هذه السفن ستكون قادرة على نقل حمولات كبيرة.. (DARPA) اختارت شركة Serco Inc لتصميم هذه السفن التي ستدعى Defiant".

وأشار الموقع إلى أن شركة Serco كانت قد ساهمت سابقا بتصميم وتطوير منصات للسفن في إطار مشروع (NOMARS)، والتصميم المميز لهذه السفن وعدم وجود طواقم على متنها ستمكنها من الإبحار في رحلات طويلة العمل في مختلف الظروف المناخية".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Serco كانت قد طورت سابقا منصات للسفن المسيرة يبلغ مقدار إزاحتها للمياه 210 أطنان، أما سفن Defiant الجديدة فسيعادل مقدار إزاحتها للمياه 170 طنا، وستكون قادرة على الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية.

ومن جهته قال مدير برنامج قسم التكنولوجيا التكتيكية في (DARPA) غريغوري أفيكولا: "الجيل الجديد من السفن المسيرة سيتيح لنا مفاهيم جديدة، وسيمكننا من دعم السفن الحربية المخصصة لنقل الجنود والطواقم العسكرية".

المصدر: سلاح روسيا