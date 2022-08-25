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صانع سلاح روسي يتحدث عن نزال بين بندقيتي القنص من تصنيعه في دونباس

العلوم والتكنولوجيا

صانع سلاح روسي يتحدث عن نزال بين بندقيتي القنص من تصنيعه في دونباس
Sputnik Andrey Stanavov
بندقية القنص "ستالينغراد"
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تحدث صانع الأسلحة الخفيفة الروسي المعروف، فلاديسلاف لوبايف عن نزال وقع بين بندقيتي القنص من تصنيع شركته في إحدى وحدات جيش دونيتسك.

صانع سلاح روسي يتحدث عن نزال بين بندقيتي القنص من تصنيعه في دونباس
lobaevarms.ru
بندقية القنص "دوميناتور"

وقال إن القنّاصين في تلك الوحدة العسكرية قد تسلموا منذ شهر بنادق القنص TSVL-8 M1 من طراز (ستالينغراد) و TSVL-8 M5 ، دوميناتور (المهيمن)، وكلتا البندقيتان بعيار واحد، وهو 338. LM / 300 WM، وكلتاهما قابلة لاستبدال أجزائها ومواصفاتهما لا تختلف جذريا.

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لكن "ستالينغراد" لديها نطاق الاستخدام الأوسع ومدى العمل 1600 متر ويتسع مخزنها 5 طلقات، وهي ذات دقة عالية في إصابة الهدف.

بينما لا يتجاوز مدى عمل "دوميناتور" 1500 متر، لكنها تمتلك وحدة داخلية تسمح لها بزيادة تخفي القناص. وزنها 8 كلغ، طولها 1380 ملم.

وقال، لوبايف إن النزال أسفر عن إحراز نتائج حيث أصابت بندقية القنص "دوميناتور" إلى حد الآن 5 أهداف، بينما استطاعت بندقية القنص "ستالينغراد" إصابة 3 أهداف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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