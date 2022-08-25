تركيا تختبر أسلحة محلية الصنع طورتها لسلاح البحرية

ذكر موقع Naval News أن تركيا انتهت من اختبار منظومات تسليح محلية الصنع طورتها لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع "أكملت شركة Makine Kimya Endüstrisi الحكومية التركية اختبارات التأهيل لمدافع من عيار 76 ملم تم تطويرها لصالح سلاح البحرية في جيش البلاد، تم اختبار هذه المدافع على فرقاطة عسكرية من نوع بوراك".

وأشار الموقع إلى أن Makine Kimya Endüstrisi طورت هذه المدافع بالتعاون مع ثلاثة مقاولين محليين وبالاشتراك مع حوض بناء السفن في إسطنبول، وتبعا لياسين أكدير، الرئيس التنفيذي لشركة "MKE" فإن "الاختبارات على هذه المدافع جرت في خليج ساروس، وأشاد الخبراء بقدرات هذه الأسلحة".

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وأشارت "MKE" أيضا إلى أن إنتاج هذه المدافع سيعوض تركيا عن المدافع الشبيهة المستوردة من الخارج، كما أن سبطانات هذه المدافع حصلت على طلاء خاص سيساعد بإطالة عمر خدمتها الافتراضي.

و يزن كل مدفع من المدافع المذكورة نحو 7500 كلغ، ويمكنه إطلاق 80 مقذوفا في الدقيقة، وإصابة أهداف على بعد 16 كلم، كما يمكن استعمال مقذوفات تدريبية معه يصل مداها إلى 20 كلم.

المصدر: سلاح روسيا