منتدى "الجيش – 2022" يكشف عن سيارة بيك آب عسكرية

كشف الأسبوع الماضي منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني الدولي عن نسخة أخرى من مدرعة "ستريلا" الروسية.

وتختلف تلك النسخة عن النسخ السابقة بوجود قسم الشحن المكشوف المخصص لنقل الإمدادات المختلفة.

أما سقف المدرعة فينصب عليه رشاش دوار مكشوف وكرسي واحد للرامي.

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وأشار البيان الصادر عن الشركة المصنعة لسيارة بيك آب العسكرية إلى أنها عبارة عن عربة مدرعة مدولبة متعددة المهام ورباعية العجلات بوزن 5300 كلغ، وبمقدورها نقل الحمولة بوزن 550 كلغ، سرعتها القصوى على الطريق المعبدة 120 كلم/ساعة إلى مسافة 700 كلم.

طول العربة 5200 ملم، عرضها 2550 ملم، خلوصها ( المسافة بين سطح الطريق وقعر السيارة) 270 ملم، ويمكن أن تزود بمحرك ينتج قوة 157 حصانا أو محرك آخر ينتج قوة 200 حصان بعلبة سرعة ميكانيكية من صنع معمل ياروسلافل الروسي للمحركات.

وبمقدور السيارة عبور مانع مائي بعمق متر واحد. كما بمقدورها تحمل انفجار عبوة ناسفة تحت قعرها أو عجلتها بقوة كيلوغراميْن من مادة "تروتيل".

يذكر أن أول مدرعة من أسرة "ستريلا" (السهم) كشف عنها في منتدى "الجيش – 2020". وتوجد الآن بضع نسخ لها، بما فيها نسخ غير مدرعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا