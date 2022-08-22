شويغو: مقاتلة "سو – 57 " استعرضت "مؤهلاتها" في العملية العسكرية الخاصة

أظهرت أسلحة وأجهزة مقاتلات "سو- 57" الروسية الحديثة للجيل الخامس مواصفاتها الرائعة في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

أعلن ذلك الأحد 21 أغسطس وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مقابلة مع قناة "روسيا – 1" التلفزيونية الروسية.

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وقال:" استخدمنا طائرة "سو-57" ولا نزال نستخدمها. وأكّدت المقاتلة مواصفاتها الرائعة. ولديها درجات عالية من الحماية من مختلف أنظمة الدفاع الجوي ومختلف الصواريخ. وهناك أشياء حديثة كثيرة والأهم هو أسلحة قوية جدا جدا. وقد اختبرنا تلك الأسلحة وتأكدنا من أنها تعمل بشكل رائع، وأنا عاجز عن إيجاد كلمات أخرى لوصفها".

وأفاد وزير الدفاع أيضا بأن صاروخ "كينجال" فرط الصوتي استخدم في العملية العسكرية الخاصة 3 مرات وأضاف أن الصناعة الروسية ستواصل أنتاج تلك الصواريخ.

يذكر أن "سو- 57" اختبرت في الظروف القتالية لأول مرة عام 2018 في سوريا. وكانت وزارة الدفاع قد أفادت في وقت سابق بأن القوات الجو- فضائية الروسية ستتسلم نهاية عام 2024 نحو 22 مقاتلة من هذا النوع. وسيبلغ عددها بحلول عام 2028 في الجيش الروسي 76 طائرة.

جدير بالذكر أن مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس تخصص لتدمير كافة أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية. وتحلّق الطائرة بالسرعة فوق الصوتية، وأنها تستخدم تكنولوجيا "ستيلز" للتخفي عن الدفاعات الجوية المعادية وراداراتها ، كما تستخدم أحدث مجموعة من الأسلحة داخل جسم الطائرة، فضلا عن أجهزة القيادة والملاحة الحديثة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا