"روس كوسموس" تكشف في منتدى "الجيش – 2022" عن منظومة تستطيع التحكم في المسيّرات وإسكات مثيلاتها

كشفت شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" في منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني عن منظومة من شأنها قيادة المسيرات الصديقة وإسكات الدرونات المعادية.

أفاد بذلك ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وأوضح الناطق أن المنظومة ستستخدم الصور الفوتوغرافية الفضائية والملاحة الفضائية وطرق إرسال المعلومات المقاومة للتشويش ومعالجتها على الأرض.

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وتتضمن المنظومة رادارات "فولنا" الأرضية التي من شأنها تعزيز حراسة المنشآت والتعرف على المسيّرات صغيرة الحجم وتتبعها من مسافة 10 كيلومترات.

وأوضح، سيرغي تشفاركوف، كبير المهندسين للمشاريع المعلوماتية والمجمعات الخاصة أن الشركة، بصفتها فرعا في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية، بصدد البحث عن شركاء في تصنيع المجمعات فائقة الدقة، مع العلم أن رادار "فولنا" الذي قامت بتصنيعه شركة "التكنولوجيات الأساسية"، يبحث بنجاح عن الأهداف الجوية ويرافقها. أما البرمجيات الخاصة فتقوم بتشغيل وسائل تدمّر الدرونات المعادية ومن بينها المسيّرات الضاربة والدرونات الانتحارية وغيرها من وسائل التدمير والإسكات.

المصدر: تاس