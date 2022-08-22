منتدى "الجيش – 2022" يكشف عن عربة "بي إم بي" المزوّدة بأحدث برج مقاتل غير مأهول

كشف منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني الدولي لأول مرة عن عربة المشاة القتالية الحديثة "بي – 19".

وإنها عبارة عن مدرعة "بي إم بي – 3" التي نصب عليها برج "إيبوخا" الحديث غير المأهول الذي يستخدم المدفع الأوتوماتيكي عيار 57 ملم، وقد تم تصميم ذخائر خاصة لتلك المدرعة، بما في ذلك الذخائر خارقة الدروع.

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كما تم تزويدها بصواريخ "كورنيت" الموجّهة المضادة للدبابات وذلك بغية مكافحة المدرعات المعادية الثقيلة وبصورة خاصة لتدمير الدبابات الأساسية التي تُعزَز دروعها متعددة الطبقات بأجهزة الحماية الدينامية.

فيما يتعلق بالمدرعات الخفيفة مثل ناقلات الأفراد المدولبة والمجنزرة فتستخدم المدرعة لتدميرها منظومة "بولات" التي تتوزع على منصة متحركة خاصة.

وهناك كذلك رشاش عيار 7.62 ملم ورشاشا "بي كا تي" الثقيلان.

مما يجدر ذكره أن النموذج من مدرعة "بي – 19" الذي يعرض في منتدى "الجيش – 2022" يختلف قليلا عن النماذج التي شاركت في مناورات "الغرب – 2021" وذلك بفضل شبكات الوقاية الأوسع والأكبر وزنا التي تم تركيبها على المدرعة.

ويشار إلى أن "بي – 19" يمكن أن تتصدى للقذائف الجوفاء ورصاص الرشاشات الثقيلة، كما تستطيع عبور الموانع المائية.

يذكر أن برج "إيبوخا" المقاتل غير المأهول تحمله كذلك مدرعة "كورغانيتس – 25" التي كُشف عنها كذلك في منتدى "الجيش – 2022"

المصدر: تاس