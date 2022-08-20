روسيا تقر قواعد تعامل السياح مع حيتان غرينلند في بحر أوخوتسك

أقر الفرع الروسي في مؤسسة البيئة البرية العالمية قواعد رصد حيتان غرينلند التي تم إدراجها على الكتاب الأحمر للحيوانات المنقرضة.

وضمن تلك القواعد مراعاة ما يسمى بـ"الساعة الهادئة". وقد وافقت شركة "بعثات الشرق الأقصى" الروسية السياحية على تلك القواعد ووقّعت اتفاقية التعاون بهذا الشأن مع مؤسسة البيئة البرية العالمية.

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يذكر أن تلك الشركة تعمل في منطقة جزر (شنترة) في الشرق الأقصى الروسي. وتضمنت الاتفاقية قواعد خاصة لرصد الحيتان الآمن وتعامل السياح معها في منطقة بحر أوخوتسك.

جدير بالذكر أن تلك القواعد تم وضعها بمساعدة الأخصائيين في معهد "سيفيرتسيف" للبيئة والتطور لدى أكاديمية العلوم الروسية ومجلس الثدييات البحرية وذلك في أعقاب دراسة مشكلة تأثير السياح على الحيتان والتي أجراها أعضاء البعثة العلمية إلى جزر شنترة في بحر أوخوتسك، بصفتها منطقة بحرية وحيدة يجتمع فيها عدد أكبر من الثدييات البحرية.

وتقضي تلك القواعد، على سبيل المثال، بحظر الاقتراب من الحيتان إلى مسافة خطيرة وقطع مسارها وتطالب الحيلولة دون تحليق مسيّرات على ارتفاع منخفض فوق الحيتان وتنظيم ما يسمى بـ"الساعة الهادئة" حين يمكن أن ترتاح الحيتان ولا تتعرض لأي تأثير من قبل السياح وغيرهم من الأشخاص المراقبين.

واكتشف نهاية يوليو الماضي، أعضاء البعثة الاستكشافية التابعة لمؤسسة البيئة البرية والسياح حوت غرينلند تشاك في شبكة صيد بالقرب من الساحل، وقع الحادث في بحر أوخوتسك قبالة ساحل إقليم خاباروفسك، لكن عملية إنقاذ الحيتان ألغيت لسوء الأحوال الجوية.

وقد أدرجت روسيا حيتان غرينلند لبحر أوخوتسك على الكتاب الأحمر، إذ أنها تعيش في بحر أوخوتسك بشكل دائم دون أن تغادر مياه روسيا الإقليمية.

مع ذلك فإن عدد تلك الحيتان بلغ في القرن الماضي آلافا من الحيوانات البحرية. لكن اصطيادها الصناعي أسفر عن إبادتها بالكامل تقريبا.

المصدر: نوفوستي