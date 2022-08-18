بيلاروس تستعرض واحدة من أحدث مدرعاتها في منتدى "الجيش-2022"

كشفت بيلاروس خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" عن واحدة من أحدث ناقلات الجنود المدرعة التي طورتها لجيشها ولتصدرها لدول أخرى في المستقبل.

وأشار الخبراء في مصنع " MZKT" البيلاروسي إلى أن"نموذج المدرعة MZKT-690003 الذي عرض خلال المنتدى يظهر المدرعة بشكلها وحجمها الكامل، وأن هذه المدرعة قد خضعت للعديد من الاختبارات الميدانية التي أثبتت خصائصا التقنية والفنية".

Sputnik michael voskresinsky

وتبعا للخبراء فإن ناقلة الجنود الجديدة مجهزة بـ 8 عجلات، وتزن 22 طنا، ويمكنها الحركة على البر بسرعة 110 كلم/سا، كما يمكنها العوم على المياه والحركة بسرعة 10 كلم/سا.

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وجهزت هذه الآلية بهيكل مصفح قادر على حماية الطاقم من الأعيرة النارية الخفيفة والمتوسطة وانفجارات الألغام العسكرية، كما جهزت بمنظومات حماية نشطة من قذائف الدبابات والقذائف الموجهة، وزودت بأنظمة لتأمين الأوكسجين للطاقم، ولها القدرة على تأمين الدعم الناري للآليات والمدرعات العسكرية في ميدان المعركة.

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد أشارت في وقت سابق إلى أن المصممين قد يزودون هذه المدرعة ببرج قتالي يوجه عن بعد ومجهز برشاشات آلية من عيار 30 ملم.

وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: وكالات روسية