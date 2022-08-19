"ابن كونكورد".. داخل "أسرع طائرة ركاب في العالم"!

قد تبدو فكرة السفر من ميامي إلى لندن في غضون خمس ساعات فقط جيدة جدا لدرجة يصعب تصديقها بالنسبة للعديد من المسافرين المرهقين.

ولكن، يمكن أن يصبح حقيقة واقعة في غضون سبع سنوات فقط، بعد الأنباء التي تفيد بأن American Airlines وافقت على شراء 20 طائرة Overture من شركة Boom Supersonic لصناعة الطائرات.

ولا تزال Overture، التي يطلق عليها اسم "ابن كونكورد"، قيد التطوير، لكنها من المتوقع أن تكون "أسرع طائرة ركاب في العالم"، حيث تصل سرعتها إلى 1.7 ماخ (حوالي 1300 ميل في الساعة).

وهذا ضعف سرعة الطائرات التجارية الحالية، ويمكن أن يخفض وقت الرحلة بين ميامي ولندن من تسع ساعات إلى خمس ساعات فقط.

وتوضح Boom Supersonic على موقعها على الإنترنت: "Overture طائرتنا الرئيسية، وهي طائرة تجارية أسرع من الصوت ستقل ما يصل إلى 88 راكبا. ونحن نصمم Overture لمعايير الصناعة الرائدة في السرعة والسلامة والاستدامة".

وفيما يلي نظرة على الميزات الرئيسية التي نتوقع رؤيتها في Overture، قبل طرحها في عام 2025، وأول رحلة في عام 2026، وأول رحلة ركاب في عام 2029.

تصميم رباعي المحركات

يتم تشغيل Overture بواسطة أربعة محركات قوية مثبتة على الجناح تعمل على تشغيل الطائرة بسرعات تبلغ 1.7 ماخ (1300 ميل في الساعة) فوق الماء، وأقل بقليل من سرعة 1 ماخ (767 ميلا في الساعة) فوق الأرض دون استخدام حواجز لاحقة.

وأوضحت Boom Supersonic أن "استخدام أربعة محركات يحافظ على توازن الوزن ودرجة الحرارة، ويقلص متطلبات الحجم لكل محرك، ما يسمح بإنتاج هذه المحركات ضمن سلسلة التوريد الحالية وقدرات التصنيع".

ويتم تغذية كل محرك من خلال مدخل عالي الكفاءة ومتتبع الانسياب ومحور متماثل.

وتوفر هذه المداخل اتساق ضغط "استثنائي" يسمح للمحركات بالعمل مع تدفق هواء بسرعة تفوق سرعة الصوت، وفقا لـ Boom Supersonic.

وأضافت: "تم اختيار موضع المحرك ليتوافق مع متطلبات سلامة الركاب الأكثر صرامة".

عملية أكثر هدوءا

بينما قد تتوقع أن تكون Overture بصوت عال بشكل لا يصدق، إلا أن هذا ليس هو الحال لحسن الحظ.

وينتج عن استخدام أربعة محركات متطلبات دفع أقل لكل منها، ما يعني انخفاض مستويات الضوضاء الإجمالية، وفقا لـ Boom Supersonic.

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وتم تجهيز الطائرة أيضا بأول نظام آلي لتقليل الضوضاء في العالم.

ومع عدم وجود حواجز لاحقة ومحركات خالية من الضجيج، سيندمج إقلاع Overture مع أساطيل المسافات الطويلة الحالية، ما ينتج عنه تجربة أكثر هدوءا لكل من الركاب ومجتمعات المطارات، وتلبية متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO).

جسم الطائرة

تم تصميم Overture لتقليل السحب وزيادة كفاءة الوقود إلى أقصى حد بسرعات تفوق سرعة الصوت.

واختارت Boom Supersonic جسما بقطر أكبر باتجاه مقدمة الطائرة وقطر أصغر باتجاه الخلف.

أجنحة نورس

تتميز Overture بأجنحة نورس، والتي تسمح للهواء بالتدفق بسلاسة فوق الطائرة وحولها.

ويقلل شكل الجناح المحيط من قوة الصدمات الصوتية ويخلق دوامة على طول سطح الجناح بالكامل تولد قوة الرفع وتقلل من إجهاد المحرك.

وأوضحت الشركة أنه "خاصة في Overture، هذا الجناح مشتق من جناح دلتا التقليدي الموجود في معظم الطائرات الأسرع من الصوت".

وتم تحسين منصة دلتا للطيران الأسرع من الصوت ولكنها لا تعمل على النحو الأمثل في ظروف السرعة المنخفضة/دون سرعة الصوت. وتم اختيار تصميم جناح النورس المعقد لتحسين الرحلات البحرية وظروف السرعة المنخفضة.

هيكل مركب الكربون

الطائرة مصنوعة من مادة كربونية أخف وزنا، ما يجعلها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وبالتالي أكثر استدامة.

وفي حين أن العديد من الطائرات الحالية تستخدم الألمنيوم كمواد بناء رئيسية، تقول Boom Supersonic إن الهياكل المركبة الكربونية هي خيار أفضل.

وأوضحت أن "مركبات ألياف الكربون تحافظ على القوة في درجات الحرارة المرتفعة أفضل من الألومنيوم. وتتوسع المركبات وتتقلص بشكل أقل بكثير من المعدن في ظل ظروف تفوق سرعة الصوت، ما يسمح لـOverture بالتحليق بسرعات أعلى بأمان أكبر".

صافي الكربون صفر

تم تصميم Overture للعمل على وقود الطيران المستدام بنسبة 100% - وقود الطائرات المصنوع من مصادر مستدامة ومتجددة، بدلا من الوقود الأحفوري.

وقالت Boom Supersonic: "يتم النظر في الأداء البيئي في جميع جوانب Overture، من التصميم والإنتاج إلى الطيران وإعادة التدوير في نهاية العمر. ويعطي الفريق الهندسي الأولوية للدائرية من خلال إعادة استخدام الأدوات المستخدمة، وإعادة تدوير المكونات على الأرضية، والاستفادة من تقنيات التصنيع المضافة التي تؤدي إلى تقليل نفايات التصنيع ومنتجات أخف وزنا وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود".

المصدر: ديلي ميل