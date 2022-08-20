منتدى "الجيش – 2022 " في منطقة الأورال يكشف عن مستشفى ميداني من جيل جديد

سيكشف منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني الذي يعقد في 19 – 21 أغسطس في مدينة يكاترينبورغ الروسية لأول مرة عن مستوصف ميداني.

أعلن ذلك المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي الذي قال إن الأطباء العسكريين سيقدمون المستوصف "آ بي – 3" الميداني ذاتي الحركة من جيل جديد.

ويخصص المستوصف الميداني لنقل الأطباء والممرضين إلى مناطق تدور فيها المعارك ويتكبد الأفراد فيها خسائر في الأرواح ، كما إنه مخصص لتقديم الإسعافات الأولية أثناء خوض العمليات الحربية.

وتستغرق عملية نشر المستوصف الميداني في ظروف الأعمال القتالية ما لا يقل عن ساعة واحدة.

وأوضح المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الوسطى أن المستوصف الميداني يتضمن أقسام الجراحة والتضميد والإجلاء والطاقة. أما طاقمه فيضم طبيبا وممرضيْن وسائقا. فيما يتعلق بالإمدادات من المواد الطبية فتضمن تقديم الإسعافات الأولية لـ10 جرحى في ساعة واحدة .

ويمكن أن يعمل المستوصف الميداني بشكل غير منقطع ومستقل لمدة يوم واحد.

وأشار المكتب الصحفي إلى أن المجمع الطبي الميداني بمقدوره حماية الأطباء والجرحى من الرصاص والشظايا.

المصدر: نوفوستي