العلماء يحذرون مما قد "يصطاد" 100 مليون أمريكي في عقود!

قد تكون موجات الحر التي اجتاحت الولايات المتحدة هذا الصيف مجرد بداية لتشكيل حزام حراري شديد في جميع أنحاء البلاد.

وقال ماثيو إيبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة First Street Foundation غير الربحية لأبحاث مخاطر المناخ، لـ Insider: "إذا اعتقد الناس أن هذا كان حارا - فسيكون هذا من أفضل فصول الصيف لبقية حياتهم".

ونشرت المؤسسة تقرير "Hazardous Heat" يوم الاثنين، باستخدام نموذج تمت مراجعته من قبل الأقران لتقييم ست سنوات من بيانات الأقمار الصناعية الحكومية الأمريكية والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية للحرارة الشديدة من قبل الممتلكات.

وتتوافق استنتاجاته مع تحذيرات العلماء من أن الحرارة الشديدة ستصبح أكثر شيوعا وأكثر تطرفا وأطول أمدا في العقود القادمة.

وفي العام المقبل، يتوقع التقرير أن 8 ملايين أمريكي يواجهون احتمالية ارتفاع شديد في درجة حرارة لا تقل عن 125 درجة فهرنهايت ليوم واحد على الأقل.

وبحلول عام 2053، سيرتفع هذا العدد إلى 107 مليون أمريكي - 13 مرة أكثر من الناس في 30 عاما فقط، وفقا للتقرير.

وهذا يمثل حوالي ثلث السكان الحاليين، ويغطي ربع مساحة الأراضي الأمريكية.

ومن المتوقع أن تكون معظم هذه الحرارة الشديدة في وسط البلاد، من ساحل خليج تكساس ولويزيانا حتى شيكاغو - وهي منطقة تسميها مؤسسة فيرست ستريت "حزام الحرارة الشديدة".

ومن المحتمل أيضا أن تكون أجزاء كبيرة من الجنوب الغربي والجنوب الشرقي أكثر من يوم واحد فوق 125 درجة فهرنهايت في عام 2053، وفقا للتقرير.

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وفي مثل هذه درجات الحرارة المرتفعة، تحذر National Weather Service من ارتفاع خطر الإصابة بضربة شمس.

وغالبا ما تفشل البنية التحتية في درجات الحرارة المرتفعة هذه أيضا. وتنقبض الطرق، وتنحني مسارات القطارات ويمكن أن تتسبب في الخروج عن مسارها، ويمكن أن تذوب ممرات المطار وتمنع الإقلاع. وفي بعض الأحيان تنقطع الطاقة.

ويعرض التقرير المزيد من الأيام فوق 100 درجة عبر النصف الجنوبي من البلاد.

وقال إيبي إن درجات الحرارة الشديدة في الصيف حتى الآن في عام 2020 تتماشى مع العديد من المواقع التي تتوقع مؤسسة First Street Foundation فيها أقصى درجات الحرارة في السنوات القادمة.

وعلى سبيل المثال، يتوقع التقرير مزيدا من موجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، مع زيادة المخاطر بشكل ملحوظ في المناطق الشمالية بما في ذلك شمال غرب المحيط الهادئ، ومناطق أخرى غير معتادة تاريخيا على الحرارة الشديدة.

وتعتبر التوقعات الواردة في هذا التقرير متحفظة لأنها افترضت سيناريو مستقبليا يقوم فيه البشر بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى تغير المناخ وزيادة درجات الحرارة العالمية بشكل كبير.

وإذا لم يخفض العالم الانبعاثات قريبا - لا سيما من خلال الانتقال السريع بعيدا عن الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة - فقد يبدو مستقبل الحرارة الشديدة أسوأ من الخرائط الواردة في هذا التقرير.

وقال إيبي: "إذا كان هناك أي شيء، فإن ضعفنا أو تمثيلنا الناقص لهذه التأثيرات الحرارية ستلاحظ في غضون 30 عاما".

وقال إيبي إنه لحماية الحياة والبنية التحتية والممتلكات، يتعين على الأفراد والشركات والحكومات الاستعداد لمزيد من الحرارة الشديدة في المستقبل.

المصدر: ساينس ألرت