روسيا تكشف رسميا عن "طوربيداتها الصامتة" الجديدة

كشفت "شركة الصناعات الصاروخية التكتيكية" الروسية خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" عن أحدث الأسلحة التي طورتها، والتي كانت من بينها طوربيدات بمواصفات خاصة.

ومن بين أبرز معروضات الشركة كانت طوربيدات ET-1E الكهربائية، والتي أكد الفنيون أنها قادرة على ضرب أهدافها على مسافات تصل إلى 18 كلم.

وكان الخبراء في الشركة قد أشاروا في وقت سابق إلى أن الطوربيدات المذكورة قادرة الحركة بسرعات تتراوح ما بين 30 و50 عقدة بحرية، ومخصصة لتدمير السفن والغواصات المعادية، وأن الميزة الأساسية فيها هي أنها تصدر أقل قدر من الضوضاء أثناء الحركة، فضلا عن قدرتها على التخفي عن رادارات وأجهزة السونار الخاصة بالعدو، ويمكنها إصابة أهدافها حتى عندما تتعرض للتشويش، كما يمكن استعمالها مع الغواصات القادرة على إطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

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وبالإضافة للطوربيدات المذكورة كشفت "شركة الصناعات الصاروخية التكتيكية" أيضا عن طوربيدات UGST وMTT.

وتأتي طوربيدات UGST الجديدة بعيار 533 ملم، ويمكنها تدمير السفن والغواصات المعادية فوق سطح الماء وتحته، كما يمكنها تدمير البنى التحتية التابعة للمنشآت الساحلية.

أما طوربيدات MTT الجديدة فجاءت بعيار 423 مل، ويمكنها ضرب أهداف على عمق 600 م تحت سطح الماء، والحركة بسرعة 50 عقدة بحرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا