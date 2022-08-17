"كرونشتات" توقع مع الدفاع الروسية اتفاقية إنتاج وتوريد المسيّرات الضاربة

باشرت شركة "كرونشتات" الروسية بتنفيذ اتفاقية وقعتها مع وزارة الدفاع بشأن إنتاج مسيرات" إينوخوديتس" الضاربة وتوريدها إلى الجيش الروسي.

وقال ناطق باسم الشركة يوم 16 أغسطس على هامش منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني الدولي إن وزارة الدفاع الروسية قد وقّعت معها عددا من الاتفاقيات، بما فيه اتفاقيات توريد مسيّرات "أورلان"، "إينوخوديتس""إيليرون"، أوريون، بصفتها نسخة قابلة للتصدير من مسيّرة " إينوخوديتس" الروسية الضاربة.

وأعاد إلى الأذهان أن مسيّرة "أينوخوديتس" متوسطة المدى تحمل 4 صواريخ "جو-أرض"، وتبلغ سرعتها 200 كيلومتر/ ساعة، ارتفاعها الأقصى 7500 متر، الوزن الأقصى للحمولة المفيدة 250 كلغ.

وبمقدور المسيّرة أن تبقى في الجو لمدة 24 ساعة.

وقال إن النسخة القابلة للتصدير لمسيرة "إينوخوديتس" أطلقت عليها تسمية "أوريون – إي".

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الأخصائيين في شركة "كرونشتات" يعملون على تزويد "مسيّرة "أوريون" بأجهزة الحرب الإلكترونية.

يذكر أن منتدى الجيش – 2022" الدولي العسكري التقني يقام في 15–21 أغسطس في مجمع "باتريوت" العسكري الوطني بضواحي موسكو

المصدر: تاس