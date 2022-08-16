"روستيخ": روبوت "بي إم بي – 3" يمكن أن يستخدم في المعارك بالمدينة

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية المصنّعة للروبوتات المقاتلة أن عربة "بي إم بي – 3" المتحكم فيها عن بعد والمزوّدة بوحدة قتالية ذكية يمكن أن تستخدم بفاعلية فائقة في المعارك بالمدينة.

وقال ناطق باسم شركة "روستيخ" إن الروبوت المقاتل يتم التحكم فيه بواسطة لوحة محمولة أو من مركز التحكم عن بعد. وأضاف أن المدرعة البرمائية مخصصة لدعم وحدات المشاة ناريا.

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يذكر أن الشركة نشرت فيديو أظهر عمل روبوت " بي إم بي – 3" المزوّد بوحدة "سينيتسا" المقاتلة المتحكم فيها عن بعد في ميدان التجارب. وأضاف أن وحدة "سينيتسا" المتحكم فيها عن بعد تضمن الرصد في مجال 360 درجة ليلا ونهارا، وتزوّد بنظام قيادة النيران الأوتوماتيكية ومدفع عيار 100 ملم وآلية تعمير الصاروخ الموجّه المضاد للدبابات والمدفع الأوتوماتيكي عيار 30 ملم.

يذكر أن الروبوت تم تصميمه في شركة "كورغان ماش زافود" ومكتب ""سيغنال"" للتصاميم، وتم الكشف عنه لأول مرة في منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني الذي يعقد في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس في ضواحي موسكو.

المصدر: تاس